Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
Sartorius vz Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sartorius auf "Outperform" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. 2025 sei ein schlechtes Jahr für die meisten europäischen Medizintechnikwerte gewesen, geprägt von Konsumschwäche, regulatorischem Druck in China und Wechselkursgegenwind, schrieb Susannah Ludwig in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick 2026. Für langfristig orientierte Anleger eröffne dies attraktive Möglichkeiten, da viele der Schwächen zyklisch und nicht strukturell seien. Allerdings werde es Geduld benötigen. Ihre "Top Picks" sind Straumann und Sartorius. Positiv bewertet sich zudem Alcon, Eurofins, Healthineers, Sonova, Carl Zeiss, Demant sowie Sartorius Stedim und Ambus. Mit "Underperform" stuft sich hingegen Tecan, Gerresheimer und GN Store Nord ein./mis/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Outperform
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
284.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
257.70 €
Abst. Kursziel*:
10.21%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
256.70 €
Abst. Kursziel aktuell:
10.63%
Analyst Name::
Susannah Ludwig
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
12.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch)
12.01.26
|Handel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
09.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
09.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich stärker (finanzen.ch)
09.01.26
|Börse Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
09.01.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
09.01.26
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags in Grün (finanzen.ch)
09.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|08:55
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|17.12.25
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|237.40
|0.21%
