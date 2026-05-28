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28.05.2026 08:30:00
ETF des Monats Juni 2026: Saubere Energie, klares Signal
Die Energiewende ist kein Trend mehr. Sie ist Industriepolitik. In Europa, in den USA, in Asien. Regierungen pumpen Hunderte Milliarden in erneuerbare Energien, Netzinfrastruktur und Speichertechnologien. Wer davon als Anleger profitieren will, braucht nicht zwingend Einzelwetten - er braucht den richtigen ETF.
Das Timing spricht für den Einstieg. Der Ölpreis notiert auf hohem Niveau, die geopolitischen Spannungen bleiben ein Dauerthema - beides beschleunigt den politischen Willen zur Energieunabhängigkeit. Was kurzfristig wie Volatilität aussieht, ist mittelfristig Rückenwind.
Der ETF thesauriert - Erträge werden reinvestiert, der Zinseszinseffekt arbeitet für den Anleger. Die physische Replikation sorgt für Transparenz: Kein Swap-Konstrukt, kein Gegenparteirisiko, echte Unternehmen im Portfolio. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0.49 Prozent jährlich - angemessen für eine spezialisierte Themenstrategie mit echter Substanz.
Mit einem Fondsvolumen von rund 300 Millionen Franken ist der ETF etabliert genug, um liquide zu bleiben, aber noch nicht ausgereizt. Wer früh in strukturelle Megatrends einsteigt, sitzt erfahrungsgemäss auf der richtigen Seite.
Die Performance ist beeindruckend: +53.40% pro Jahr über 5 Jahre, +63.42% pro Jahr über 2 Jahre und 84.84% in den letzten 12 Monaten (Stand 18.05.2026).
Klar: Themen-ETFs schwanken stärker als breite Marktindizes. Eine Jahresvolatilität von rund 20 Prozent ist ehrlich und kalkulierbar - für Anleger, die einen Zeithorizont von fünf Jahren oder mehr mitbringen. Wer auf kurzfristige Stabilität angewiesen ist, ist hier falsch. Wer an den strukturellen Umbau des globalen Energiesystems glaubt - und die Fakten sprechen kaum dagegen -, bekommt mit diesem ETF ein scharf fokussiertes Instrument.
Fazit: Clean Energy ist kein Nischenthema mehr. Es ist die Richtung, in die Billionen an Kapital fliessen. Der L&G Clean Energy UCITS ETF ist die effiziente, kostengünstige und transparente Art, dabei zu sein.
Das ETF kann bei allen Schweizer Banken und Online-Brokern gehandelt werden.
Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:
Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat
Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.
Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!
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