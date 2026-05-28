ETF des Monats Juni 2026: Saubere Energie, klares Signal

Der L&G Clean Energy UCITS ETF mit der ISIN IE00BK5BCH80 bündelt genau das: 58 Unternehmen weltweit, die im Kerngeschäft der sauberen Energie tätig sind. Solar, Wind, Wasserstoff, Netzinfrastruktur - das gesamte Spektrum der Transformation. Grundlage ist der Solactive Clean Energy Index, der konsequent auf Unternehmen setzt, die von der globalen Abkehr von fossilen Energieträgern direkt profitieren.

Das Timing spricht für den Einstieg. Der Ölpreis notiert auf hohem Niveau, die geopolitischen Spannungen bleiben ein Dauerthema - beides beschleunigt den politischen Willen zur Energieunabhängigkeit. Was kurzfristig wie Volatilität aussieht, ist mittelfristig Rückenwind.

Der ETF thesauriert - Erträge werden reinvestiert, der Zinseszinseffekt arbeitet für den Anleger. Die physische Replikation sorgt für Transparenz: Kein Swap-Konstrukt, kein Gegenparteirisiko, echte Unternehmen im Portfolio. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0.49 Prozent jährlich - angemessen für eine spezialisierte Themenstrategie mit echter Substanz.

Mit einem Fondsvolumen von rund 300 Millionen Franken ist der ETF etabliert genug, um liquide zu bleiben, aber noch nicht ausgereizt. Wer früh in strukturelle Megatrends einsteigt, sitzt erfahrungsgemäss auf der richtigen Seite.

Die Performance ist beeindruckend: +53.40% pro Jahr über 5 Jahre, +63.42% pro Jahr über 2 Jahre und 84.84% in den letzten 12 Monaten (Stand 18.05.2026).

Klar: Themen-ETFs schwanken stärker als breite Marktindizes. Eine Jahresvolatilität von rund 20 Prozent ist ehrlich und kalkulierbar - für Anleger, die einen Zeithorizont von fünf Jahren oder mehr mitbringen. Wer auf kurzfristige Stabilität angewiesen ist, ist hier falsch. Wer an den strukturellen Umbau des globalen Energiesystems glaubt - und die Fakten sprechen kaum dagegen -, bekommt mit diesem ETF ein scharf fokussiertes Instrument.

Fazit: Clean Energy ist kein Nischenthema mehr. Es ist die Richtung, in die Billionen an Kapital fliessen. Der L&G Clean Energy UCITS ETF ist die effiziente, kostengünstige und transparente Art, dabei zu sein.

Das ETF kann bei allen Schweizer Banken und Online-Brokern gehandelt werden.