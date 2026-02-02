Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
210.10CHF
-1.30CHF
-0.61 %
11:28:15
SWX
03.02.2026 09:24:49
Sartorius vz Buy
Sartorius vz.
208.71 CHF -3.47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Buy" belassen. Der Konsens liege am oberen Ende des nun für 2026 veröffentlichten Ausblicks, schrieb James Vane-Tempest am Dienstag. Die Anleger dürften sich allerdings bereits auf eine vorsichtige Planung eingestellt haben. Sie lasse Spielraum für mehr im Jahresverlauf./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 03:01 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 03:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 03:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
275.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
229.80 €
|
Abst. Kursziel*:
19.67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
228.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.19%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
07:00
|EQS-News: Sartorius wächst 2025 deutlich profitabel und blickt weiter positiv nach vorn (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Sartorius achieves considerable profitable growth in 2025 and maintains positive outlook (EQS Group)
|
02.02.26
|Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
31.01.26
|Januar 2026: Experten empfehlen Sartorius vz-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
30.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
30.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX notiert schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|208.30
|-1.47%
