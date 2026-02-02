Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

210.10
CHF
-1.30
CHF
-0.61 %
11:28:15
SWX
03.02.2026 09:24:49

Sartorius vz Buy

Sartorius vz.
208.71 CHF -3.47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Buy" belassen. Der Konsens liege am oberen Ende des nun für 2026 veröffentlichten Ausblicks, schrieb James Vane-Tempest am Dienstag. Die Anleger dürften sich allerdings bereits auf eine vorsichtige Planung eingestellt haben. Sie lasse Spielraum für mehr im Jahresverlauf./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 03:01 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 03:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
275.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
229.80 € 		Abst. Kursziel*:
19.67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
228.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.19%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

