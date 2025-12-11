SAP Aktie 345952 / DE0007164600
195.38CHF
1.36CHF
0.70 %
09:50:20
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.12.2025 07:58:24
SAP SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Buy" belassen. Mohammed Moawalla erwartet anhaltend robuste Dynamik im Bereich S4/Hana, wie er am Freitag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht der Walldorfer Ende Januar schrieb. Die Aktie sei mit der Branche abgerutscht, dabei biete sie ihre ganz eigene Anlagestory./ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 02:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
320.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
210.65 €
|
Abst. Kursziel*:
51.91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
210.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51.98%
|
Analyst Name::
Mohammed Moawalla
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
