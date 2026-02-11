Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Mercedes-Benz Group Aktie

Analysen im Überblick 11.02.2026 23:46:00

Ausblick: Mercedes-Benz veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: Mercedes-Benz veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Das sind die Schätzungen der Experten für die anstehende Mercedes-Benz-Bilanz.

Mercedes-Benz Group
53.31 CHF -0.12%
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,26 EUR. Dies würde einer Verringerung von 50,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,57 EUR je Aktie vermeldete.

9 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 34,79 Milliarden EUR gegenüber 38,45 Milliarden EUR im Vorjahresquartal - das entspräche einem Verlust von 9,51 Prozent.

Die Schätzungen von 21 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,28 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,19 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 22 Analysten von durchschnittlich 133,35 Milliarden EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 145,59 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com

