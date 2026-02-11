Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Ausblick: CANCOM SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Mercedes-Benz veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ausblick: SoftBank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
ETF wird aufgelöst: Tipps für Anleger bei Fusion oder Schliessung
Ausblick: Siemens veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Plus500 Depot

CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105

Bilanz im Blick 11.02.2026 23:49:00

Ausblick: CANCOM SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: CANCOM SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CANCOM SE legt die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vor. Das erwarten Analysten.

CANCOM
21.30 CHF -4.62%
CANCOM SE wird am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,490 EUR je Aktie gegenüber 0,220 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 490,3 Millionen EUR gegenüber 479,7 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,835 EUR im Vergleich zu 0,990 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,72 Milliarden EUR, gegenüber 1,74 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

