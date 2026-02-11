AIXTRON 20.28 CHF -2.26% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 25,20 Euro auf "Overweight" belassen. Die Zahlen und die Aussagen des Anlagenherstellers für die Halbleiterindustrie ließen positive Rückschlüsse auf die Optoelektronik zu, schrieb Analyst Craig McDowell am Dienstagabend. Das Segment Power Chips erreiche derweil die Talsohle./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 19:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.