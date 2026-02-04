Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Santander Aktie 817651 / ES0113900J37

9.90
CHF
-0.24
CHF
-2.37 %
13:43:29
BRXC
04.02.2026 11:45:48

Santander Buy

Santander
9.90 CHF -2.37%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 9,80 Euro auf "Buy" belassen. Die überraschende Übernahme der Webster Bank berge gewisse Umsetzungsrisiken, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Anleger müssten überzeugt werden, dass dieser Schritt besser sei als Aktienrückkäufe./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
9.80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
10.70 € 		Abst. Kursziel*:
-8.43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9.28%
Analyst Name::
Alfredo Alonso 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

