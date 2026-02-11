London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für London Stock Exchange mit Blick auf einen in Medien kolportierten Einstieg des Investors Elliott mit einem Kursziel von 12000 Pence auf "Overweight" belassen. Wie ausgeprägt eine Zusammenarbeit des Börsenbetreibers mit Elliott sein könnte, ist laut Analyst Michael Sanderson unklar. Vom Engagement Elliotts betroffen sein könne der Mehrheitsanteil der LSE an Tradeweb Markets, so der Experte am Mittwoch. Auch um die unterschiedlichen Geschäftsmodelle der Segmente Data & Analytics einerseits und dem Marktgeschäft andererseits könne es Elliott gehen./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
120.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
87.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
73.54 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Sanderson
|
KGV*:
-
