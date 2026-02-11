Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
11.02.2026 13:10:02

London Stock Exchange (LSE) Overweight

London Stock Exchange
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für London Stock Exchange mit Blick auf einen in Medien kolportierten Einstieg des Investors Elliott mit einem Kursziel von 12000 Pence auf "Overweight" belassen. Wie ausgeprägt eine Zusammenarbeit des Börsenbetreibers mit Elliott sein könnte, ist laut Analyst Michael Sanderson unklar. Vom Engagement Elliotts betroffen sein könne der Mehrheitsanteil der LSE an Tradeweb Markets, so der Experte am Mittwoch. Auch um die unterschiedlichen Geschäftsmodelle der Segmente Data & Analytics einerseits und dem Marktgeschäft andererseits könne es Elliott gehen./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
120.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
87.50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
73.54 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Sanderson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

