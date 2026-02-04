Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
9.69CHF
-0.11CHF
-1.08 %
14:14:51
BRXC
05.02.2026 12:46:00
Santander Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Santander von 11,30 auf 11,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den Quartalszahlen und der Webster-Übernahme sei es eine nachrichtenreiche Woche, schrieb Ignacio Cerezo am Donnerstag. An der Anlagestory ändere sich allerdings wenig. Zunächst dürften die Aktien wohl keine großen Sprünge machen./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
11.80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10.62 €
|
Abst. Kursziel*:
11.15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.36%
|
Analyst Name::
Ignacio Cerezo
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|12:46
|Santander Buy
|UBS AG
|12:32
|Santander Halten
|DZ BANK
|04.02.26
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
