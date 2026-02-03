Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’396 0.2%  SPI 18’471 0.2%  Dow 49’241 -0.3%  DAX 24’752 -0.1%  Euro 0.9174 0.1%  EStoxx50 6’004 0.1%  Gold 5’052 2.1%  Bitcoin 59’143 0.8%  Dollar 0.7767 0.2%  Öl 67.5 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Holcim1221405Swiss Re12688156Partners Group2460882
Top News
Ausblick: Amazon legt Quartalsergebnis vor
Ausblick: Aurora Cannabis verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Sportradar-Aktie: Erweiterung der Technologiepartnerschaft mit Betfred
Warum sich Euro, Franken und Dollar stabilisieren
HENSOLDT-Aktie dennoch im Minus: KNDS-Aufträge erhalten - Rheinmetall; RENK & Co. im Blick
Suche...

Santander Aktie 817651 / ES0113900J37

9.85
CHF
-0.29
CHF
-2.88 %
12:03:46
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.02.2026 10:38:55

Santander Buy

Santander
9.85 CHF -2.87%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 11,80 Euro auf "Buy" belassen. Der Kauf von WBS sei der letzte Übernahme-Akt von Santander in absehbarer Zeit, schrieb Miruna Chirea am Dienstagabend. Die Entscheidung, mehr Kapital in den USA aufzuteilen, dürfte am Markt nicht ganz so locker aufgenommen werden, jedoch sei die Bewertung nicht allzu aggressiv. Das Kapital habe Santander nun fixiert, die Märkte in Großbritannien und den USA über Zukäufe adressiert und 80 Prozent der Bilanz bestehe aus harten Währungen. Daher bleibe es für Santander beim Kaufvotum./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 18:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 18:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
11.80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
10.58 € 		Abst. Kursziel*:
11.55%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.28%
Analyst Name::
Miruna Chirea 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten