NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 11,80 Euro auf "Buy" belassen. Der Kauf von WBS sei der letzte Übernahme-Akt von Santander in absehbarer Zeit, schrieb Miruna Chirea am Dienstagabend. Die Entscheidung, mehr Kapital in den USA aufzuteilen, dürfte am Markt nicht ganz so locker aufgenommen werden, jedoch sei die Bewertung nicht allzu aggressiv. Das Kapital habe Santander nun fixiert, die Märkte in Großbritannien und den USA über Zukäufe adressiert und 80 Prozent der Bilanz bestehe aus harten Währungen. Daher bleibe es für Santander beim Kaufvotum./rob/ajx/ag;