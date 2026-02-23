Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Santander Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Santander von 9,80 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Spanische Banken hätten auch 2025 bei den Nettozinsmargen eine überraschend gute Robustheit gezeigt, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Montag. vorliegenden Kommentar. Zusammen mit einer soliden Gebühreneinnahmen-Diversifizierung und anhaltender Kostenkontrolle erscheine der Sektor damit gut aufgestellt für nachhaltige Gewinne./ajx/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
11.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10.91 €
|
Abst. Kursziel*:
5.41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.74%
|
Analyst Name::
Alfredo Alonso
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|08:52
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|07:12
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|16.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:52
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|07:12
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|16.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:52
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|07:12
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|16.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|04.02.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|09:28
|
RBC Capital Markets
Enel Underperform
|09:26
|
UBS AG
Enel Buy
|08:58
|
Goldman Sachs Group Inc.
Commerzbank Neutral
|08:52
|
Deutsche Bank AG
BBVA Buy
|08:52
|
Deutsche Bank AG
Santander Buy
|08:51
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Air Liquide Buy
|08:38
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
L'Oréal Hold