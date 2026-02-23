Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
23.02.2026 08:52:28

Santander Buy

Santander
10.03 CHF 2.55%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Santander von 9,80 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Spanische Banken hätten auch 2025 bei den Nettozinsmargen eine überraschend gute Robustheit gezeigt, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Montag. vorliegenden Kommentar. Zusammen mit einer soliden Gebühreneinnahmen-Diversifizierung und anhaltender Kostenkontrolle erscheine der Sektor damit gut aufgestellt für nachhaltige Gewinne./ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
11.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
10.91 € 		Abst. Kursziel*:
5.41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10.98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.74%
Analyst Name::
Alfredo Alonso 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

