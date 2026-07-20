NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,75 Euro belassen. Diese lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Benjamin Toms in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Vorsteuergewinn der spanischen Großbank auf Konzernebene liege um zwei Prozent unter der durchschnittlichen Markterwartung. Ein schwächeres Abschneiden in Spanien, Portugal und Brasilien stünden bessere Resultate in den USA und Chile gegenüber./rob/bek/mis;