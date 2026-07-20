Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
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Santander Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,75 Euro belassen. Diese lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Benjamin Toms in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Vorsteuergewinn der spanischen Großbank auf Konzernebene liege um zwei Prozent unter der durchschnittlichen Markterwartung. Ein schwächeres Abschneiden in Spanien, Portugal und Brasilien stünden bessere Resultate in den USA und Chile gegenüber./rob/bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 01:54 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Outperform
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
12.75 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
11.93 €
|
Abst. Kursziel*:
6.91%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
11.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.59%
|
Analyst Name::
Benjamin Toms
|
KGV*:
-
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