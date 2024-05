NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Santander anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 5,00 auf 5,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor allem angesichts des überraschend hohen Nettozinsergebnisses habe sie Schätzungen für den Reingewinn der spanischen Bank bis 2026 erhöht, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Montag vorliegenden Studie./la/tih;