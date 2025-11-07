Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
18.01CHF
-0.02CHF
-0.11 %
16:18:52
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.11.2025 14:07:25
Diageo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2490 auf 2470 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Spirituosenkonzerns seien für die Prognosesenkung abgestraft worden, schrieb Laurence Whyatt am Donnerstagabend. Die schwächere Entwicklung in den USA und asiatisch-pazifischen Raum überschatte unter dem Strich bessere Ergebnisse als erwartet./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Overweight
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
24.70 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
16.86 £
|
Abst. Kursziel*:
46.46%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
17.12 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.32%
|
Analyst Name::
Laurence Whyatt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Diageo plc
|
15:58
|Anleger in Europa halten sich zurück: So performt der STOXX 50 nachmittags (finanzen.ch)
|
15:58
|LSE-Handel So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
10:02
|FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Diageo-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Schwacher Handel: STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
06.11.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Diageo Aktie News: Diageo fällt am Donnerstagnachmittag tief (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Diageo-Aktie rot: Schnaps- und Guiness-Hersteller kappt Jahresausblick (AWP)
|
06.11.25
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 verbucht Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Diageo plc
|14:07
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|10:09
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|07:54
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|07:07
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:07
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|10:09
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|07:54
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|07:07
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:07
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07:54
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|07:07
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:09
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.10.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|17.99
|-0.21%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:29
|
DZ BANK
HENSOLDT Kaufen
|15:27
|
Jefferies & Company Inc.
BNP Paribas Buy
|15:12
|
DZ BANK
HelloFresh Halten
|14:10
|
JP Morgan Chase & Co.
Under Armour Underweight
|14:07
|
Barclays Capital
Diageo Overweight
|14:06
|
Barclays Capital
Heidelberg Materials Equal Weight
|14:05
|
Barclays Capital
RATIONAL Overweight