Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
Santander Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Santander von 7,50 auf 8,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein setzt im Rahmen seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung wieder stärker auf Europas Banken als auf US-Geldinstitute. Er geht davon aus, dass die Kapitalkosten sinken und die Zinsüberschüsse im zweiten Halbjahr ihren Boden finden. Zu seinen Favoriten gehören Barclays, Natwest, Societe Generale, ING, Intesa Sanpaolo, UBS und die Deutsche Bank./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Neutral
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
8.80 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
8.22 €
Abst. Kursziel*:
7.03%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
8.27 €
Abst. Kursziel aktuell:
6.43%
Analyst Name::
Kian Abouhossein
KGV*:
-
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|07:22
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Santander Buy
|UBS AG
