Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander von 7 auf 7,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Benjamin Toms erhöhte am Freitag im Nachgang der Quartalszahlen seine Gewinnschätzungen für die spanische Bank für 2026./rob/ajx/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 11:35 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 11:35 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.