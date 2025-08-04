|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
08.08.2025 18:00:32
Santander Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander von 7 auf 7,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Benjamin Toms erhöhte am Freitag im Nachgang der Quartalszahlen seine Gewinnschätzungen für die spanische Bank für 2026./rob/ajx/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 11:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 11:35 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 11:35 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Sector Perform
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
7.50 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
7.93 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.40%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
7.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.11%
|
Analyst Name::
Benjamin Toms
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
04.08.25
|EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Santander von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
31.07.25
|Juli 2025: Experten empfehlen Santander-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
30.07.25
|Banco Santander-Aktie sinkt dennoch: Nach Rekordgewinn weiterer Aktienrückkauf geplant (AWP)
|
30.07.25
|Santander-Aktie: Konzern hält an Prognose fest - Gewinnplus in Q2 (Dow Jones)
|
28.07.25