Santander Aktie 817651 / ES0113900J37

6.82
CHF
-0.37
CHF
-5.15 %
04.08.2025
BRXC
Santander Sector Perform

Santander
6.82 CHF -5.15%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander von 7 auf 7,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Benjamin Toms erhöhte am Freitag im Nachgang der Quartalszahlen seine Gewinnschätzungen für die spanische Bank für 2026./rob/ajx/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 11:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 11:35 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Sector Perform
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
7.50 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
7.93 € 		Abst. Kursziel*:
-5.40%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
7.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.11%
Analyst Name::
Benjamin Toms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

