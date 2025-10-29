Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
8.01CHF
-0.30CHF
-3.66 %
13:51:57
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.10.2025 12:30:32
Santander Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Santander von 9,90 auf 10,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die spanische Bank sei im vergangenen Quartal gut durch das schwierige Fahrwasser navigiert, schrieb Ignacio Cerezo am Mittwochabend in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht. Die harte Kernkapitalquote (CET1) sei erneut gestiegen und solle weiter zulegen./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 21:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
10.10 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8.61 €
|
Abst. Kursziel*:
17.29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.90%
|
Analyst Name::
Ignacio Cerezo
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
29.10.25
|US-Geschäft schiebt an: Santander schlägt Erwartungen - Ziele bestätigt (AWP)
|
29.10.25
|Santander UK lässt 3Q-Bericht wegen Autokredit-Unsicherheit ausfallen (Dow Jones)
|
29.10.25