Santander Aktie 817651 / ES0113900J37

8.28
CHF
0.32
CHF
4.05 %
13:25:23
BRXC
29.10.2025 11:41:30

Santander Buy

Santander
8.28 CHF 4.05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Santander nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 7,10 Euro auf "Buy" belassen. Die spanische Bank habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, doch das Geschäftsumfeld verbessere sich, schrieb Inigo Vega am Mittwoch. Mit Blick auf die bestätigten Jahresziele sieht die Luft nach oben. Denn die Eigenkapitalrendite (ROTE) liege um Sondereffekte bereinigt bei 16,1 Prozent und sei damit auf einem guten Weg zu den für das Jahr angestrebten 16,5 Prozent, und im Schlussquartal sei eine positive Saisonalität zu erwarten./rob/gl/ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 04:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 04:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
7.10 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
8.90 € 		Abst. Kursziel*:
-20.27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
8.93 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-20.49%
Analyst Name::
Inigo Vega 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

