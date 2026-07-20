Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
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Santander Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Santander nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Auf den ersten Blick gebe es keinen Anlass zu Begeisterung, schrieb Miruna Chirea in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Dynamik zeige der Zinsüberschuss der spanischen Großbank. Die Geschäfte auf dem brasilianischen Markt hätten unter der Konjunktur gelitten./rob/bek/stw;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
12.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11.93 €
|
Abst. Kursziel*:
0.62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.27%
|
Analyst Name::
Miruna Chirea
|
KGV*:
-
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