IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1
24.90CHF
-0.09CHF
-0.35 %
13:10:23
05.01.2026 11:24:33
IONOS Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ionos von 45 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngste Quartalsbetrachtung der Preise für Mobiltelefonie und Breitband-Anschlüsse zeigten durchwachsene Trends, wenngleich beim Mobilfunk das Schlimmste in Sachen Preiskampf überstanden sein dürfte, schrieb Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./mis/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu IONOS
|11:24
|IONOS Buy
|UBS AG
|17.12.25
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|17.12.25
|IONOS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.12.25
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
