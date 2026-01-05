EssilorLuxottica 245.48 CHF -2.38% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Buy" mit einem Kursziel von 352 Euro belassen. Zuzanna Pusz rechnet in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Luxusgüter-Herstellern mit Blick auf die Berichtssaison zum Schlussquartal 2024 mit Anzeichen einer Erholung. Für den Brillenkonzern EssilorLuxottica rechnet sie mit starken Resultaten, auch dank des Weihnachtsgeschäfts./mis/ajx;

