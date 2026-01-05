EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
245.48CHF
-5.98CHF
-2.38 %
13:09:17
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.01.2026 11:27:21
EssilorLuxottica Buy
EssilorLuxottica
245.48 CHF -2.38%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Buy" mit einem Kursziel von 352 Euro belassen. Zuzanna Pusz rechnet in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Luxusgüter-Herstellern mit Blick auf die Berichtssaison zum Schlussquartal 2024 mit Anzeichen einer Erholung. Für den Brillenkonzern EssilorLuxottica rechnet sie mit starken Resultaten, auch dank des Weihnachtsgeschäfts./mis/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
352.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
264.90 €
|
Abst. Kursziel*:
32.88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
264.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.88%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
|11:27
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|19.12.25
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|18.12.25
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|11:27
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|19.12.25
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|18.12.25
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|11:27
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|19.12.25
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|18.12.25
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|03.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|246.02
|-2.16%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:15
|
JP Morgan Chase & Co.
Valeo Overweight
|12:15
|
JP Morgan Chase & Co.
Volkswagen Neutral
|12:14
|
JP Morgan Chase & Co.
Novo Nordisk Overweight
|12:14
|
JP Morgan Chase & Co.
Alstom Overweight
|11:29
|
UBS AG
Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|11:27
|
UBS AG
EssilorLuxottica Buy
|11:27
|
UBS AG
Richemont Buy