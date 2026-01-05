Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’145 -0.9%  SPI 18’084 -0.7%  Dow 48’382 0.7%  DAX 24’696 0.6%  Euro 0.9285 -0.1%  EStoxx50 5’891 0.7%  Gold 4’418 2.0%  Bitcoin 73’977 2.0%  Dollar 0.7952 0.4%  Öl 61.0 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Swiss Re12688156Idorsia36346343Chevron1281709Zurich Insurance1107539Partners Group2460882
Top News
Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die BMW-Aktie
Overweight für Continental-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Novartis-Aktie
JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Neutral für Volkswagen (VW) vz-Aktie
Suche...

EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

245.48
CHF
-5.98
CHF
-2.38 %
13:09:17
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.01.2026 11:27:21

EssilorLuxottica Buy

EssilorLuxottica
245.48 CHF -2.38%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Buy" mit einem Kursziel von 352 Euro belassen. Zuzanna Pusz rechnet in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Luxusgüter-Herstellern mit Blick auf die Berichtssaison zum Schlussquartal 2024 mit Anzeichen einer Erholung. Für den Brillenkonzern EssilorLuxottica rechnet sie mit starken Resultaten, auch dank des Weihnachtsgeschäfts./mis/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
352.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
264.90 € 		Abst. Kursziel*:
32.88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
264.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32.88%
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu EssilorLuxottica

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu EssilorLuxottica

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:27 EssilorLuxottica Buy UBS AG
19.12.25 EssilorLuxottica Buy UBS AG
18.12.25 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen