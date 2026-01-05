Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
25.31CHF
-0.32CHF
-1.25 %
12:49:57
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.01.2026 11:26:01
Deutsche Telekom Buy
Deutsche Telekom
25.53 CHF -0.80%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 35,70 Euro genannt. Die jüngste Quartalsbetrachtung der Preise für Mobiltelefonie und Breitband-Anschlüsse zeigten durchwachsene Trends, wenngleich beim Mobilfunk das Schlimmste in Sachen Preiskampf überstanden sein dürfte, schrieb Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./mis/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
35.70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27.64 €
|
Abst. Kursziel*:
29.16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27.44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.10%
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
12:26
|XETRA-Handel: TecDAX steigt am Montagmittag (finanzen.ch)
|
12:26