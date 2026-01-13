Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’484 0.1%  SPI 18’577 0.2%  Dow 49’150 -0.1%  DAX 25’249 -0.2%  Euro 0.9318 0.0%  EStoxx50 6’034 0.5%  Gold 4’615 -0.2%  Bitcoin 77’403 -0.3%  Dollar 0.8010 0.1%  Öl 64.3 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292Swiss Re12688156
Top News
Lufthansa-Aktie höher: Iran und Irak werden umflogen - Verdi fordert mehr Gehalt für Bodenpersonal
BMW-Aktie erhält von Merrill Lynch & Co., Inc. Bewertung: Underperform
Neutral-Analyse: Merrill Lynch & Co., Inc. bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
Daimler Truck erhält mit Arquus Grossauftrag für Militärlaster - Aktie leichter
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag
Suche...
eToro entdecken

Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

76.25
CHF
0.88
CHF
1.16 %
13:25:35
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.01.2026 11:40:31

Sanofi Neutral

Sanofi
76.25 CHF 1.16%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sanofi von 95 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley passte sein Bewertungsmodell am Donnerstag an jüngste Währungsentwicklungen und Neuigkeiten aus der Forschungspipeline an./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 02:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Sanofi

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Sanofi-Kurs >5
Fallender Sanofi-Kurs
Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
82.13 € 		Abst. Kursziel*:
9.58%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
81.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.09%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sanofi S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Sanofi S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:40 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.01.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.01.26 Sanofi Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen