Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
76.25CHF
0.88CHF
1.16 %
13:25:35
BRXC
15.01.2026 11:40:31
Sanofi Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sanofi von 95 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley passte sein Bewertungsmodell am Donnerstag an jüngste Währungsentwicklungen und Neuigkeiten aus der Forschungspipeline an./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 02:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
82.13 €
|
Abst. Kursziel*:
9.58%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
81.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.09%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
06.01.26
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sanofi von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Sanofi-Aktie dennoch leichter: FDA prüft Ausweitung von Tzield für Kleinkinder (Dow Jones)
|
31.12.25
|Sanofi-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Dezember (finanzen.net)
|
30.12.25
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sanofi von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.12.25
|Sanofi kauft Dynavax Technologies für 2,2 Mrd US-Dollar (Dow Jones)
|
25.12.25
|Sanofi-Aktie: Sanofi plant Übernahme für Milliarden-US-Dollar-Betrag (AWP)
|
23.12.25
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sanofi von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
16.12.25
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sanofi von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
Analysen zu Sanofi S.A.
|11:40
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|76.37
|1.32%
