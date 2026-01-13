Sanofi 76.25 CHF 1.16% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sanofi von 95 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley passte sein Bewertungsmodell am Donnerstag an jüngste Währungsentwicklungen und Neuigkeiten aus der Forschungspipeline an./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 02:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



