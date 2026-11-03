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Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

74.94
CHF
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CHF
2.98 %
11:42:24
SWX
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04.11.2026 10:19:44

Sanofi Buy

Sanofi
75.61 CHF 1.26%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi nach einem Treffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Das Führungsgremium des Pharmakonzerns stehe voll und ganz hinter der neuen Strategie, die Mitte Dezember in einer Investorenkonferenz ausführlicher erörtert werden solle, schrieb Luisa Hector in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die größte Herausforderung bestehe jedoch darin, die Pipeline mit fortgeschritten entwickelten, kommerziell verwertbaren Wirkstoffkandidaten zu ergänzen, um das Wachstum im nächsten Jahrzehnt zu sichern./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
105.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
81.10 € 		Abst. Kursziel*:
29.47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
82.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.74%
Analyst Name::
Luisa Hector 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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