Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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Sanofi Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi nach einem Treffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Das Führungsgremium des Pharmakonzerns stehe voll und ganz hinter der neuen Strategie, die Mitte Dezember in einer Investorenkonferenz ausführlicher erörtert werden solle, schrieb Luisa Hector in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die größte Herausforderung bestehe jedoch darin, die Pipeline mit fortgeschritten entwickelten, kommerziell verwertbaren Wirkstoffkandidaten zu ergänzen, um das Wachstum im nächsten Jahrzehnt zu sichern./rob/edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
81.10 €
|
Abst. Kursziel*:
29.47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
82.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.74%
|
Analyst Name::
Luisa Hector
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|74.70
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