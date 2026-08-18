EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor einem Jahr eingebracht

Die Sanofi-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Sanofi-Aktie bei 85.58 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Sanofi-Aktie investierten, hätten nun 1.168 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 76.66 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 89.58 EUR wert. Die Abnahme von 100 EUR zu 89.58 EUR entspricht einer negativen Performance von 10.42 Prozent.

Sanofi war somit zuletzt am Markt 90.00 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch