Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

75.17
CHF
-1.00
CHF
-1.31 %
22.09.2025
BRXC
Sanofi Buy

Sanofi
75.17 CHF -1.31%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Seine Begeisterung über die Brivekimig-Meldung der Vorwoche sei durch Verträglichkeits-Details etwas gedämpft worden, schrieb Emmanuel Papadakis am Dienstag im Nachgang der europäischen Dermatologen-Konferenz. Dank Amlitelimab gegen atopische Dermatitis seien die Erkenntnisse dennoch insgesamt leicht positiv./ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
110.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
79.80 € 		Abst. Kursziel*:
37.84%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
79.48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38.40%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

