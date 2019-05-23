Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
Salzgitter Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Salzgitter AG von 21 auf 27 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Stahlkonzerns dürften eine kleine Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorquartal belegen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die aufgeschobenen Dekarbonisierungspläne verringerten die Investitionen, weshalb er das Kursziel erhöht habe. Nach der Ablehnung eines Übernahmeangebots müsse die Führung nun beweisen, dass sie im Stahl-Kerngeschäft eine Trendwende erreichen und Werte für die Anleger heben könne./gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Salzgitter
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
27.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
28.48 €
Abst. Kursziel*:
-5.20%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
29.54 €
Abst. Kursziel aktuell:
-8.60%
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
KGV*:
-
Nachrichten zu Salzgitter
09:52
|EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
09:48
|EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
09:29
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter schiebt sich am Donnerstagvormittag vor (finanzen.ch)
09:28
|SDAX aktuell: SDAX zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
22.10.25
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX schliesst im Minus (finanzen.ch)
22.10.25
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Nachmittag mit sattem Kursplus (finanzen.ch)
22.10.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX sackt nachmittags ab (finanzen.ch)
22.10.25
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter gewinnt am Mittwochmittag an Boden (finanzen.ch)
Analysen zu Salzgitter
|09:59
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|19.09.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
|Salzgitter
|28.50
|-5.00%
