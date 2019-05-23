Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

28.50
CHF
-1.50
CHF
-5.00 %
23.05.2019
SWX
23.10.2025 09:59:40

Salzgitter Hold

Salzgitter
26.84 CHF 26.43%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Salzgitter AG von 21 auf 27 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Stahlkonzerns dürften eine kleine Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorquartal belegen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die aufgeschobenen Dekarbonisierungspläne verringerten die Investitionen, weshalb er das Kursziel erhöht habe. Nach der Ablehnung eines Übernahmeangebots müsse die Führung nun beweisen, dass sie im Stahl-Kerngeschäft eine Trendwende erreichen und Werte für die Anleger heben könne./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salzgitter Hold
Unternehmen:
Salzgitter 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
27.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
28.48 € 		Abst. Kursziel*:
-5.20%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
29.54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8.60%
Analyst Name::
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

mehr Nachrichten

09:59 Salzgitter Hold Deutsche Bank AG
15.10.25 Salzgitter Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.25 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
19.09.25 Salzgitter Neutral UBS AG
19.09.25 Salzgitter Buy Baader Bank
CHF
Aktien in diesem Artikel

Salzgitter 28.50 -5.00% Salzgitter