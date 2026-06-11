Freundlicher Handel in New York: Dow Jones liegt im Plus

Um 20:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 1.62 Prozent fester bei 50’725.86 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 20.037 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1.69 Prozent höher bei 50’760.12 Punkten, nach 49’918.78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 50’814.03 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 49’972.07 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 0.532 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.05.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 49’704.47 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 11.03.2026, bei 47’417.27 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 11.06.2025, einen Stand von 42’865.77 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.84 Prozent. 51’660.40 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Amgen (+ 5.08 Prozent auf 354.90 USD), Boeing (+ 4.56 Prozent auf 218.54 USD), Honeywell (+ 4.35 Prozent auf 214.84 USD), Caterpillar (+ 4.16 Prozent auf 891.79 USD) und Sherwin-Williams (+ 3.31 Prozent auf 313.97 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Microsoft (-2.30 Prozent auf 388.21 USD), Salesforce (-2.28 Prozent auf 167.03 USD), Chevron (-1.55 Prozent auf 186.86 USD), Visa (-0.48 Prozent auf 321.41 USD) und UnitedHealth (-0.17 Prozent auf 406.76 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 13’171’369 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4.365 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9.48 erwartet. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.01 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch