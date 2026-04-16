Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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16.04.2026 08:59:06
Salesforce Overweight
Salesforce
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Mark Murphy am Donnerstag in einer Replik auf die TrailblazerDX-Entwicklerkonferenz des Softwarekonzerns. Die KI-Plattform-Strategie "Headless 360" weite den Umfang des Angebots massiv aus./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:07 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:08 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:08 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Overweight
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 320.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 177.60
|
Abst. Kursziel*:
80.18%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 177.61
|
Abst. Kursziel aktuell:
80.17%
|
Analyst Name::
Mark R Murphy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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