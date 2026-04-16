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16.04.2026 08:59:06

Salesforce Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Mark Murphy am Donnerstag in einer Replik auf die TrailblazerDX-Entwicklerkonferenz des Softwarekonzerns. Die KI-Plattform-Strategie "Headless 360" weite den Umfang des Angebots massiv aus./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:07 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:08 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Analyst Name::
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