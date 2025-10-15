Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
16.10.2025 13:07:27
Salesforce Overweight
Salesforce
199.38 CHF 2.82%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce nach einer Analystenkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 365 US-Dollar belassen. Neue längerfristige Zielvorgaben des Software-Entwicklers sprächen gegen die von Pessimisten vorgebrachte These einer anhaltenden Umsatzschwäche, schrieb Mark R Murphy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Buchungen seitens der Kunden beschleunigten sich zudem wieder./rob/bek/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:10 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Salesforce Overweight
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 365.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 236.58
|
Abst. Kursziel*:
54.28%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 252.49
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.56%
|
Analyst Name::
Mark R Murphy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Salesforce
|13:07
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
