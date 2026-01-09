Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 62 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. BMW und Mercedes-Benz stünden vor einem Jahr des Übergangs mit Zollbelastungen im ersten Quartal, während der Modellzyklus im zweiten Halbjahr helfen sollte und bei den Marktanteilen in China der Boden erreicht sein könnte, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt rechnet der Experte mit Blick auf 2026 bei BMW mit etwas optimistischeren Tönen als bei Mercedes-Benz./ajx/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
60.15 €
|
Abst. Kursziel*:
8.06%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
60.77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.96%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|08:56
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
