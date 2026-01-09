Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'371 0.2%  SPI 18'426 0.1%  Dow 49'266 0.6%  DAX 25'133 0.0%  Euro 0.9318 0.1%  EStoxx50 5'945 0.7%  Gold 4'469 -0.2%  Bitcoin 71'714 -1.4%  Dollar 0.7998 0.1%  Öl 62.5 -0.3% 
Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

Aktie auf dem Prüfstand 09.01.2026 09:48:04

Buy-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie

Buy-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie

Jefferies & Company Inc. hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Volkswagen
95.48 CHF 0.54%
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Volkswagen von 125 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Volkswagen und Stellantis dürften für 2026 Verbesserungen im operativen Geschäft voraussagen und könnten mit strategischen Entscheidungen überraschen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie zum Autosektor.

Aktienauswertung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 09:31 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1.4 Prozent auf 103.25 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 35.59 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 54’913 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q4 2025 wird für den 10.03.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

