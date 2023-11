ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salesforce nach Zahlen von 240 auf 260 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Karl Keirstead verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass einige Investoren sich vor der Veröffentlichung Sorgen um die Umsatzdynamik gemacht hätten. Ein Szenario, in dem das Wachstum unter zehn Prozent falle, erscheine inzwischen aber weniger wahrscheinlich. Auch habe der Softwarekonzern von einer anziehenden Nachfrage berichtet./tav/ajx;