Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

69.24
CHF
0.88
CHF
1.29 %
09:01:04
SWX
06.03.2026 10:17:49

Saint-Gobain Overweight

Saint-Gobain
67.82 CHF -0.51%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Saint-Gobain von 110 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall kappte ihre Schätzungen am Donnerstagabend infolge der Jahresbilanz etwas. Sie geht nun von etwas schwächerem Volumenwachstum aus und einer geringeren Marge im Amerika-Geschäft der Franzosen./rob/ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 21:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Overweight
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
75.64 € 		Abst. Kursziel*:
32.21%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
75.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32.80%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

