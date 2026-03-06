Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
69.24CHF
0.88CHF
1.29 %
09:01:04
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.03.2026 10:17:49
Saint-Gobain Overweight
Saint-Gobain
67.82 CHF -0.51%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Saint-Gobain von 110 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall kappte ihre Schätzungen am Donnerstagabend infolge der Jahresbilanz etwas. Sie geht nun von etwas schwächerem Volumenwachstum aus und einer geringeren Marge im Amerika-Geschäft der Franzosen./rob/ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 21:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Overweight
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
75.64 €
|
Abst. Kursziel*:
32.21%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
75.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.80%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|10:17
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|04.03.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|03.03.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|02.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|10:17
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|04.03.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|03.03.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|02.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|10:17
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|02.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|03.03.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|17.02.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|08.01.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12.05.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|02.03.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|69.24
|1.29%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:46
|
Jefferies & Company Inc.
LEG Immobilien Buy
|11:25
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Redcare Pharmacy Buy
|11:24
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Novartis Hold
|11:21
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eni Hold
|11:21
|
Bernstein Research
SAFRAN Outperform
|11:17
|
Bernstein Research
DHL Group Market-Perform
|10:32
|
Deutsche Bank AG
Merck Hold