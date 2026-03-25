Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
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Saint-Gobain Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain vor Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Erlöse des Baustoffkonzerns dürften auf vergleichbarer Basis um vier Prozent gesunken sein, schrieb Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei wohl allein auf einen Rückgang der Absatzmenge in gleicher Hohe zurückzuführen; die Absatzpreise sollten konstant geblieben sein. Derweil habe der Vorstandsvorsitzende bereits darauf hingewiesen, dass die Absatzmengen wegen widriger Wetterbedingungen insbesondere in Frankreich und den USA im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich zurückgehen dürften./rob/la/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 14:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Overweight
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
69.52 €
|
Abst. Kursziel*:
43.84%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
69.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.88%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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