Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’650 0.6%  SPI 17’661 0.6%  Dow 45’582 0.9%  DAX 22’430 0.6%  Euro 0.9169 -0.3%  EStoxx50 5’516 0.2%  Gold 4’541 1.1%  Bitcoin 53’984 2.3%  Dollar 0.7999 0.1%  Öl 112.6 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Roche1203204Zurich Insurance1107539Novartis1200526Swiss Re12688156NVIDIA994529
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KI-Offensive bei Eli Lilly: Was der Insilico-Deal für die Novo Nordisk-Aktie bedeutet
Ausblick: Virgin Galactic präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Bitcoin-Killer KI? Das paradoxe Verhältnis zwischen KI und Bitcoin
TotalEnergies bündelt britisches Portfolio mit Repsol-JV - Aktie höher
ETF des Monats April 2026 - Für unsichere Marktphasen eine gute Idee?!
Suche...

Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

63.30
CHF
0.24
CHF
0.38 %
08:59:57
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.03.2026 15:37:49

Saint-Gobain Overweight

Saint-Gobain
63.61 CHF 0.76%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain vor Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Erlöse des Baustoffkonzerns dürften auf vergleichbarer Basis um vier Prozent gesunken sein, schrieb Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei wohl allein auf einen Rückgang der Absatzmenge in gleicher Hohe zurückzuführen; die Absatzpreise sollten konstant geblieben sein. Derweil habe der Vorstandsvorsitzende bereits darauf hingewiesen, dass die Absatzmengen wegen widriger Wetterbedingungen insbesondere in Frankreich und den USA im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich zurückgehen dürften./rob/la/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 14:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 14:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Overweight
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
69.52 € 		Abst. Kursziel*:
43.84%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
69.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43.88%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
15:37 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:27 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
19.03.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Saint-Gobain Overweight Barclays Capital
06.03.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen