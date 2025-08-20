Saint-Gobain 88.22 CHF 1.39% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Saint-Gobain von 119 auf 117 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Pierre Rousseau sieht bei den europäischen Baustoffherstellern kurzfristig zunehmenden Gegenwind, wie er am Sonntag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison schrieb./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 20:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:00 / GMT



