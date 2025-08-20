Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

91.40
CHF
0.34
CHF
0.37 %
20.08.2025
SWX
Saint-Gobain Overweight

Saint-Gobain
88.22 CHF 1.39%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Saint-Gobain von 119 auf 117 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Pierre Rousseau sieht bei den europäischen Baustoffherstellern kurzfristig zunehmenden Gegenwind, wie er am Sonntag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison schrieb./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 20:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Overweight
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
117.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
90.84 € 		Abst. Kursziel*:
28.80%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
91.52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.84%
Analyst Name::
Pierre Rousseau 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

mehr Nachrichten

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

08:46 Saint-Gobain Overweight Barclays Capital
26.09.25 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.25 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.25 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.25 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
