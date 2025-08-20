Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
91.40CHF
0.34CHF
0.37 %
20.08.2025
SWX
29.09.2025 08:46:35
Saint-Gobain Overweight
Saint-Gobain
88.22 CHF 1.39%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Saint-Gobain von 119 auf 117 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Pierre Rousseau sieht bei den europäischen Baustoffherstellern kurzfristig zunehmenden Gegenwind, wie er am Sonntag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison schrieb./ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 20:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Overweight
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
117.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
90.84 €
|
Abst. Kursziel*:
28.80%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
91.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.84%
|
Analyst Name::
Pierre Rousseau
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|08:46
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|26.09.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|91.40
|0.37%
