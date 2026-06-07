Mai 2026: Analysten sehen Potenzial bei TKMS-Aktie

3 Analysten gaben ihre Einschätzung der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie preis.

1 Experte rät die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 89,67 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 5,37 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie von 84,30 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 76,00 EUR -9,85 14.05.2026 Deutsche Bank AG 110,00 EUR 30,49 12.05.2026 Bernstein Research 83,00 EUR -1,54 11.05.2026

Redaktion finanzen.ch