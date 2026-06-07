TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001
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07.06.2026 12:27:00
Mai 2026: Analysten sehen Potenzial bei TKMS-Aktie
Im vergangenen Monat haben Experten die TKMS-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.
3 Analysten gaben ihre Einschätzung der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie preis.
1 Experte rät die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 89,67 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 5,37 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie von 84,30 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|76,00 EUR
|-9,85
|14.05.2026
|Deutsche Bank AG
|110,00 EUR
|30,49
|12.05.2026
|Bernstein Research
|83,00 EUR
|-1,54
|11.05.2026
Redaktion finanzen.ch
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