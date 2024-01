LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Safran vor Jahreszahlen Mitte Februar von 178 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Resultate dürften ein starkes Wachstum des Geschäfts rund um Ersatzteile für und Wartung von Triebwerken für Passagierjets zeigen, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der erste Ausblick für das neue Jahr dürfte zunächst konservativ ausfallen, mit Luft nach oben im Jahresverlauf. So sei es auch schon in der Vergangenheit gewesen./mis/he;