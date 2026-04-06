Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’052 0.5%  SPI 18’220 0.5%  Dow 46’670 0.4%  DAX 23’325 0.7%  Euro 0.9237 0.3%  EStoxx50 5’734 0.7%  Gold 4’690 0.8%  Bitcoin 55’216 0.5%  Dollar 0.7984 0.1%  Öl 109.4 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von Universal Music und Vivendi springen zweistellig hoch: Pershing Square Capital plant UMG-Übernahme
BYD-Aktie belastet: Brasilien erhöht Druck mit Aufnahme auf Liste
Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Rheinmetall-Aktie
Givaudan-Aktie: Hold-Bewertung durch Deutsche Bank AG
Neo: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen
Suche...
Plus500 Depot

SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

266.22
CHF
1.26
CHF
0.48 %
11:16:53
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.04.2026 10:27:01

SAFRAN Overweight

SAFRAN
266.36 CHF 0.53%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Overweight" belassen. Der europäische Rüstungssektor sehe sehr attraktiv aus, schrieb David Perry in seinem Branchenkommentar vom Montag angesichts des nun beginnenden zweiten Quartals. Für den zivilen Luftfahrtsektor indes könnten die Risiken zunehmen./ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 17:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Overweight
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
400.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
288.00 € 		Abst. Kursziel*:
38.89%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
288.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38.65%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SAFRAN S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:27 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.03.26 SAFRAN Overweight Barclays Capital
24.03.26 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.03.26 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
16.03.26 SAFRAN Neutral UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen