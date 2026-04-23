SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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SAFRAN Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Die Kennziffern des Luftfahrtkonzerns seien auf den ersten Blick solide ausgefallen, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstag. Der Umsatz habe die Konsensschätzung um vier Prozent übertroffen. Die Geschäftsentwicklung decke sich mit den jüngsten Zahlen von General Electric./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Hold
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
310.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
275.60 €
|
Abst. Kursziel*:
12.48%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
271.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.05%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
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