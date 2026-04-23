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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Die Kennziffern des Luftfahrtkonzerns seien auf den ersten Blick solide ausgefallen, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstag. Der Umsatz habe die Konsensschätzung um vier Prozent übertroffen. Die Geschäftsentwicklung decke sich mit den jüngsten Zahlen von General Electric./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.