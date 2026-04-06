SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|SAFRAN-Investmentbeispiel
|
06.04.2026 10:02:18
EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in SAFRAN-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem SAFRAN-Papier via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war die SAFRAN-Aktie an diesem Tag 136.42 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7.330 SAFRAN-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der SAFRAN-Aktie auf 287.30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’106.00 EUR wert. Damit wäre die Investition 110.60 Prozent mehr wert.
Am Markt war SAFRAN jüngst 119.78 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
|
31.03.26
|SAFRAN-Aktie: Experten empfehlen SAFRAN im März mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
30.03.26
|EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
23.03.26
|EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
16.03.26
|EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09.03.26
|EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SAFRAN-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
02.03.26
|EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.02.26
|Die Expertenmeinungen zur SAFRAN-Aktie im Februar 2026 (finanzen.net)
|
23.02.26
|EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu SAFRAN S.A.
|31.03.26
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|24.03.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.03.26
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|16.03.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|09.03.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|31.03.26
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|24.03.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.03.26
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|16.03.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|09.03.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|31.03.26
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|24.03.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.03.26
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|16.03.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|04.09.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach Trumps Iran-Rede: SMI geht kaum verändert ins Osterwochenende -- DAX schliesst in Rot -- Wall Street schlussendlich uneins -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Leitindex machte am Donnerstag seine Verluste im Laufe des Tages nahezu komplett wett. Der deutsche Leitindex grenzte sein Minus etwas ein. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost verabschiedeten sich am Donnerstag am mit Abschlägen aus dem Handel.