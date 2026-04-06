EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem SAFRAN-Papier via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war die SAFRAN-Aktie an diesem Tag 136.42 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7.330 SAFRAN-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der SAFRAN-Aktie auf 287.30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’106.00 EUR wert. Damit wäre die Investition 110.60 Prozent mehr wert.

Am Markt war SAFRAN jüngst 119.78 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch