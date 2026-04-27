SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SAFRAN Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Safran nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Overweight" belassen. Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe mit einem starken Umsatz die Konsensschätzung um 4 Prozent übertroffen, schrieb David Perry am Donnerstag. An den Konsensschätzungen dürfte sich aber nicht viel ändern. Zudem werde wohl die Situation im Nahen Osten dem Aktienkurs den Weg vorgeben./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Overweight
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
400.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
275.60 €
|
Abst. Kursziel*:
45.14%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
271.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.17%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
Analysen zu SAFRAN S.A.
|09:32
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:32
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:32
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.04.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|248.00
|1.72%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:29
|
Bernstein Research
Michelin Outperform
|10:28
|
Warburg Research
ATOSS Software Buy
|10:28
|
Warburg Research
Vossloh Hold
|10:27
|
Bernstein Research
Continental Market-Perform
|10:01
|
Goldman Sachs Group Inc.
Sartorius vz. Neutral
|09:59
|
RBC Capital Markets
BMW Sector Perform
|09:58
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
secunet Security Networks Buy