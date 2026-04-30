Sixt 62.50 CHF 1.43% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt nach Quartalszahlen des US-Autovermieters Avis auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Diese deuteten auf ein solides Branchenumfeld hin, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Buchungen für den Sommer legten zu und die Aussichten für den Höhepunkt der saisonalen Nachfrage würden klarer./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.