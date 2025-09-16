SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
268.91CHF
0.71CHF
0.26 %
16.09.2025
BRXC
24.10.2025 08:43:20
SAFRAN Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Safran nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe die Konsensschätzung etwas übertroffen und das Ergebnisziel (Ebita) für das Jahr trotz des Gegenwinds durch die US-Zölle angehoben, schrieb David H Perry am Freitag in einer ersten Reaktion. Er rechnet mit einem rund zweiprozentigen Anstieg der Ebita-Konsensprognose für 2025./rob/gl/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 07:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 07:13 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu SAFRAN S.A.
