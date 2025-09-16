SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
268.91CHF
0.71CHF
0.26 %
16.09.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
24.10.2025 08:05:20
SAFRAN Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Safran nach Quartalsumsätzen und einer Prognoseanhebung auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe stark abgeschnitten, schrieb Chloe Lemarie am Freitag in einer ersten Reaktion. Die trotz der Auswirkungen der US-Zollpolitik angehobenen Jahresziele seien nun im Einklang mit den Konsensschätzungen./rob/gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
350.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
307.10 €
|
Abst. Kursziel*:
13.97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
302.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.82%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
|
08:33
|Safran erhöht Ausblick trotz negativer Zolleffekte (Dow Jones)
|
20.10.25
|EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
13.10.25
|EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
06.10.25
|EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
30.09.25