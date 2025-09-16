Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

268.91
CHF
0.71
CHF
0.26 %
16.09.2025
BRXC
24.10.2025 08:05:20

SAFRAN Buy

SAFRAN
268.91 CHF 0.26%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Safran nach Quartalsumsätzen und einer Prognoseanhebung auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe stark abgeschnitten, schrieb Chloe Lemarie am Freitag in einer ersten Reaktion. Die trotz der Auswirkungen der US-Zollpolitik angehobenen Jahresziele seien nun im Einklang mit den Konsensschätzungen./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
350.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
307.10 € 		Abst. Kursziel*:
13.97%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
302.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.82%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

