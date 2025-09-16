SAFRAN 268.91 CHF 0.26% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Safran nach Quartalsumsätzen und einer Prognoseanhebung auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe stark abgeschnitten, schrieb Chloe Lemarie am Freitag in einer ersten Reaktion. Die trotz der Auswirkungen der US-Zollpolitik angehobenen Jahresziele seien nun im Einklang mit den Konsensschätzungen./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.