NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 28,50 auf 28,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie einige kleinere Änderungen an seinem Bewertungsmodell für die irische Billigfluggesellschaft vor. Seine Schätzungen für den Überschuss der Geschäftsjahre 2023/24 und 2024/25 seien dabei nahezu unverändert geblieben, während er die für 2025/26 leicht angehoben habe./ck/gl;