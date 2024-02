NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Die Flugpreise der größten europäischen Billigflieger hätten im Januar durchschnittlich 7 Prozent über dem Vorjahreswert gelegen, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./edh/la;