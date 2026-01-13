Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld Aktie 623401 / CH0006234014
13.01.2026 20:50:36
Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld-Aktie: Betrieb in Frauenfeld wieder aufgenommen
Seit Anfang Januar verarbeiten wieder beide Zuckerfabriken in Aarberg BE und Frauenfeld TG Rüben.
Die meisten der schon nach Frauenfeld gelieferten Rüben wurden per Bahn nach Aarberg gebracht. Laut einer Mitteilung von Schweizer Zucker und des Schweizerischen Verbandes der Zuckerrübenpflanzer vom Dienstag produzieren seit Anfang Jahr wieder beide Fabriken Zucker.
Allerdings schwanke die Verarbeitungsleistung, heisst es in der Mitteilung weiter. Dieses Phänomen trete stets gegen Ende einer Rübenverarbeitungskampagne in ganz Europa auf.
Die Rüben verändern sich bei winterlichen Bedingungen. Dies führt gemäss Mitteilung dazu, dass in der Produktion die Filter viel öfter gewechselt werden müssen, was die Produktionsleistung drosselt.
mk/
Aarberg BE/Frauenfeld TG (awp/sda)
