BP 4.60 CHF 0.15% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP nach einem Zwischenbericht auf "Hold" mit einem Kursziel von 440 Pence belassen. Mark Wilson sieht nach den aktuellen Aussagen des Ölkonzerns zur Geschäftsentwicklung geringfügiges Abwärtspotenzial, was die Konsensschätzungen betrifft. Dies sei leicht negativ zu werten, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 02:57 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 02:57 / A.M.



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.