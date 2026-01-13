Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BP Aktie 844183 / GB0007980591

BP Hold

BP
4.60 CHF 0.15%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP nach einem Zwischenbericht auf "Hold" mit einem Kursziel von 440 Pence belassen. Mark Wilson sieht nach den aktuellen Aussagen des Ölkonzerns zur Geschäftsentwicklung geringfügiges Abwärtspotenzial, was die Konsensschätzungen betrifft. Dies sei leicht negativ zu werten, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 02:57 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 02:57 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Hold
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
4.40 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
4.33 £ 		Abst. Kursziel*:
1.66%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
4.34 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
1.37%
Analyst Name::
Mark Wilson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

Analysen zu BP plc (British Petrol)

11:20 BP Sector Perform RBC Capital Markets
11:19 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:09 BP Hold Jefferies & Company Inc.
11:07 BP Overweight Barclays Capital
08.01.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
