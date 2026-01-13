BP Aktie 844183 / GB0007980591
4.60CHF
0.01CHF
0.15 %
10:38:49
BRXC
14.01.2026 11:09:05
BP Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP nach einem Zwischenbericht auf "Hold" mit einem Kursziel von 440 Pence belassen. Mark Wilson sieht nach den aktuellen Aussagen des Ölkonzerns zur Geschäftsentwicklung geringfügiges Abwärtspotenzial, was die Konsensschätzungen betrifft. Dies sei leicht negativ zu werten, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/tih/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 02:57 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 02:57 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 02:57 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Hold
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
4.40 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
4.33 £
|
Abst. Kursziel*:
1.66%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
4.34 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.37%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
11:48
|Nach Chefwechsel: BP plant Milliardenabschreibung im Schlussquartal (AWP)
|
10:54
|BP plant Milliardenabschreibung im Schlussquartal (AWP)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: FTSE 100-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
08:30
|BP takes $4bn-$5bn hit on green energy business (Financial Times)
|
08:30
|BP takes $4bn-$5bn hit on green energy business (Financial Times)
|
13.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 legt letztendlich zu (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|11:20
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:19
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:09
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:07
|BP Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|4.60
|0.15%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:52
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Rio Tinto Hold
|11:48
|
Bernstein Research
Diageo Outperform
|11:41
|
Bernstein Research
BASF Outperform
|11:29
|
RBC Capital Markets
Walmart Outperform
|11:24
|
DZ BANK
JPMorgan Chase Halten
|11:20
|
RBC Capital Markets
BP Sector Perform
|11:19
|
JP Morgan Chase & Co.
BP Neutral